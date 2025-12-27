Türkiye’de yoğun kar yağışı: Ulaşım aksadı, kentler beyaza büründü

İstanbul’da mevsimin ilk karı düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından kent genelinde sıcaklıklar 5–8 derece birden düştü. Özellikle kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

BARTIN

Bartın’da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, kent genelinde 5 köy yolu kar nedeniyle kapanarak ulaşıma kapandı. Ekipler, İl Özel İdaresi koordinasyonunda kapalı yolları açmak için 57 iş makinesi ve 100 personelle çalışma yürütüyor.

KAYSERİ

Kayseri’de kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Belediye ekipleri yolları ve kaldırımları temizlerken, Karayolları ekipleri de kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

MANİSA

Manisa’nın Demirci ilçesinde dağlık alanlarda kar etkili oldu. Yılın ilk karıyla birlikte vatandaşlar sarp yamaçlara çıkarak kar manzarasının keyfini çıkardı.

ANKARA

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, binaların çatılarını ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde yağış kesilse de yollarda buzlanma görüldü.

ARDAHAN

Ardahan ve Van’ın bazı ilçelerinde de kar etkisini artırdı; cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Bolu’daki köy yollarının kapanmaması için ise 61 araç ve 116 personel karla mücadele ediyor.

BURSA

Bursa’da yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle İnegöl–Domaniç yolunda kış lastiği olmayan araçlar güçlükle ilerledi. Jandarma ekipleri ağır tonajlı araçların geçişini kontrol altına alarak sürücüleri uyardı.

Doğu ve iç Anadolu’da da kar yoğunluğu devam ediyor. Zonguldak’ta 4 köy yolu, Batman’ın Gercüş ilçesinde 3 köy yolu, Kars ilinde 27 köy yolu ve Siirt’te 45 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yer yer zorlu koşullarda kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde don ve buzlanma tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.