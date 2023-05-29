Muğla’da barajlar alarm veriyor: Son yılların en düşük seviyesi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:04

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:04

Muğla’da içme suyu barajları alarm veriyor. Son yıllarda düşme eğiliminde olan baraj seviyelerinde geçen yıl yaşanan artışa rağmen bu yıl büyük bir gerileme görülüyor.

Muğla’nın 40 milyon 800 bin metreküp kapasite ile en büyük barajı olan Geyik Barajında yılın aynı dönemlerinde yapılan ölçümlerde çok büyük bir düşüş gözlemleniyor. Özellikle Bodrum’un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Geyik Barajında, Nisan ayı seviyeleri 2019 yılı yüzde 100, 2020 yılı yüzde 100, 2021 yılı yüzde 78, 2022 yılı yüzde 99 olarak ölçülürken bu yıl Nisan ayı doluluk oranı yüzde 46, 93 olarak çok büyük bir düşüş gösterdi. 15 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yapılan ölçümlerde ise bu oranın yüzde 44’e gerilediği görüldü.

MUMCULAR BARAJINDA’Kİ DÜŞÜŞ YÜZDE 50’YE YAKLAŞTI

Yine Bodrum’a su sağlayan bir diğer baraj olan Mumcular Barajında da düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında yüzde 88 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 47 olarak ölçüldü. 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan diğer bir ölçümde ise barajın yüzde 45 seviyelerine gerilediği görüldü. Muğla’nın bir diğer önemli barajı olan Marmaris barajında ise 2019 yılından bu yana kadar yüzde 100 doluluk oranı ölçülürken bu yıl yüzde 86 olarak tespit edildi.

BÜYÜKŞEHİRDEN TASARRUF ÇAĞRISI

Son yıllarda yaşanan kuraklığın etkilerinin giderek arttığına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için tasarruf etmenin şart olduğuna dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Son yıllarda global ölçekte bir kuraklık yaşanmaktadır. Özellikle yaşamın kaynağı olan temiz içme suyuna ulaşma konusunda birçok zorluk meydana gelmekte, kaynaklar kurumaktadır. Bu nedenle içme suyunun değeri her zaman olduğundan daha fazla bilinmeli tasarruf tedbirlerine dikkat edilmelidir. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımız için yeni su kaynakları sağlamaya, yağmur suyunu ve atıksuyu geri dönüştürmeye devam ediyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla hem suyun korunmasını hem de ek kaynaklarını sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Ancak barajlarımızın doluluk oranına baktığımızda tasarrufun ne kadar önemli olduğunu görüyor, vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.