Muğla’da çevreci köylülere sahur baskını: 11 gözaltı!
Muğla'nın Yatağan’a bağlı Destin köyüne çimento fabrikasına karşı direnen köylülere jandarma sabaha karşı 04.30 sıralarında müdahale etti. Deştin Çevre Platformu Eş Sözcüsü Haluk Özsoy 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Deştin ile Menteşe ilçesine bağlı Bayır köylerinin ortak sınırında bulunan alana yapımına devam edilen çimento fabrikasına malzeme taşıyan kamyonu 3 Nisan günü köylüler tarafından durduruldu.
Nöbetlerine yolda devam eden köylüler sahur ve iftarlarını nöbet alanında yaparken sabaha karşı 04.30 sıralarında jandarma ekipleri köylülere müdahale etti.
Deştin Çevre Platformu Eş Sözcüsü Haluk Özsoy, 11 köylü darbedilerek gözaltına alındığını söyledi.
Muğla Barosu'na bağlı köylülerin gönüllü avukatlarından Barış Aydın, "Direniş çatırında bekleyen köylülerimizden 11'i 1 gözaltına alındı. Şirket ve köylüler arasında çevre konusuna ilişkin köklü bir problem var. Kolluk görevlileri maalesef şirketin çıkarları için filli bir müdahalede bulundu. Müdahale öncesi jandarma ile şirketin beraber planladığı çok açık. Müdahaleyle beraber kamyonların da o alana dayanmış olduğu görülüyor. Bu açık işbirliği kamuoyu tarafından değerlendirilmeli" diye konuştu.
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