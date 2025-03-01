Muğla’da tarım ve mera arazisine GES projesi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depower Enerji Üretim Limited Şti.’nin Muğla’nın Menteşe ilçesinin Akkaya Mahallesi’nde 12 parsele kurmak istediği depolamalı güneş enerjisi santralı (DGES) için ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) sürecini başlattı.

Muğla’da tarım ve mera arazisine GES projesi
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Yerleşim yerine 500 metre mesafede toplam 435 bin 889 metrekarelik alana kurulmak istenen depolamalı güneş enerjisi santralı için hazırlanan ÇED başvuru dosyasında alanın 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ve TKGM Parsel Sorgu Sistemi’ne göre “tarım arazisi ve çayır-mera” vasfında yer aldığı bilgisi verildi.

Şirketin 266 milyon lira bütçe ayırdığı proje için “ÇED Halkın Katılım Toplantısı” 29 Nisan’da yapılacak.


Etiketler: #çed #muğla
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