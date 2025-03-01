Muğla’da tarım ve mera arazisine GES projesi

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 04:08

Yerleşim yerine 500 metre mesafede toplam 435 bin 889 metrekarelik alana kurulmak istenen depolamalı güneş enerjisi santralı için hazırlanan ÇED başvuru dosyasında alanın 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ve TKGM Parsel Sorgu Sistemi’ne göre “tarım arazisi ve çayır-mera” vasfında yer aldığı bilgisi verildi.

Şirketin 266 milyon lira bütçe ayırdığı proje için “ÇED Halkın Katılım Toplantısı” 29 Nisan’da yapılacak.