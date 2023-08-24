Muğla’daki termik santrallerin kapatılması için Cumhurbaşkanlığı’na başvuru yapıldı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:40

Muğla’da Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı, Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Avukatı İsmail Hakkı Atal, Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı mücadele eden bölge halkı ile basın açıklaması yaptı.

"KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞAN SANTRALLERİN KAPATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Avukat Atal, Aydın İdare Mahkemesi tarafından termik santrallerin kapatılmasına yönelik verilen mahkeme kararlarının 27 yıldır uygulanmadığını belirterek Cumhurbaşkanlığı’na idari başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Atal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanlığı’na bir başvuru yaptık. Sebebi ise Muğla'da çalışan 3 termik santralin yani Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin 1996 yılından bu yana hukuka ve kanuna aykırı şekilde çalıştırılması. Zira 1993 yılında Aydın İdare Mahkemesi'nde açılan davalarda mahkeme 3 termik santralin kapatılmasına karar verdi. Bu mahkeme kararları 1996 yılından bu yana uygulanmayarak anayasal suç işlendi. Anayasa'nın 2. maddesine göre 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir'. Hukuk devleti olabilmesi için mahkeme kararlarının uygulanması gerekir. Bu nedenle Anayasa’nın 138. maddesi: ‘Yasama yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Kararların yerine getirilmesi geciktirilemez’. Anayasa’nın 104. maddesi: 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir'. Dolayısıyla Anayasa’nın 138. maddesi, mahkeme kararlarının hemen acilen uygulanması görevini yasamaya, yürütmeye ve idare organlarına yüklediğinden ve Cumhurbaşkanı yürütmenin başı sıfatıyla devletin de başı olduğundan biz bu üç mahkeme kararının uygulanması için Cumhurbaşkanlığı'na başvurduk. 27 yıldır sağlıksız kanunsuz hukuksuz bir şekilde çalışan termik santrallerin hemen kapatılmasını talep ediyoruz. Olayın çözümü için Cumhurbaşkanlığı’na çağrıda bulunuyoruz.”