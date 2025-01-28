Narlıdere’de iklim eylem planı hazırlanıyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:16

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:16

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Projesi kapsamında MLGP İklim Platformuna katılarak Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (GCoM) taraf olan Narlıdere Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Narlıdere Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile ilçede karbon ayak izini azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı, iklim değişliklerine karşı dirençli bir kent oluşturmayı ve halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Katılımcı bir anlayışıyla SECAP çalışmalarını devam ettiren Narlıdere Belediyesi, hazırladığı anket çalışmasıyla sürece vatandaşları da dâhil ediyor. Anket çalışmasıyla ilçede yaşayanların enerji kullanım alışkanlarını ve çevreye yönelik beklentilerini doğrudan vatandaştan öğrenen Narlıdere Belediyesi, halkın karar alma süreçlerine katılımını da teşvik ediyor.

“YÜZDE 40 HEDEFİ KOYDUK”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, hazırladıkları anket çalışmasıyla hem vatandaşların beklentilerini öğreneceklerini hem de onları sürece dâhil edeceklerini ifade ederek, “Narlıdere Belediyesi olarak, ‘Doğayla uyumlu, iklim dostu, sürdürülebilir bir kent’ inşa etme yolunda attığımız adımlara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Daha önce de açıkladığımız üzere, MLGP4Climate platformuna katılarak Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (GCoM) taraf olmuş, ardından ise sürdürülebilir ve yeşil ulaşım araçlarını desteklemek için elektrikli araç şarj istasyonlarımızı devreye almıştık. İlçemizdeki sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı ve iklim değişikliklerine dayanıklı bir kent inşa etmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlıklarımız çerçevesinde vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız anket çalışmamızla da Narlıdere’mizin değerli sakinlerinin bilinçli ve aktif bir şekilde bu değişime katkı sağlamasını hedefliyoruz” diye konuştu. Narlıdere Belediye’sinin hazırladığı anket çalışmasına belediyenin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor. Ankete katılan vatandaşlar ayrıca, kendi fikir ve önerilerini de paylaşabiliyor.