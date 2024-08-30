‘OGM 20 tane Air Tractor uçak alacak’

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Türkiye Ormancılar Derneği İzmir Şubesi ile birlikte orman yangınlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Ülke genelinde 17 bin hektar alanının yandığı belirtilirken 17 Temmuz -2 Ağustos arasında cumhurbaşkanı kararıyla 393 hektar alanın orman sınırları dışına çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, orman içi verilen izin kapsamlarının daraltılması, enerji nakil hatlarının bakımlarının planlaması gerektiğine işaret edildi. Türkiye Ormancılar Derneği İzmir Temsilcisi Ahmet Kenan Öztan ise özellikle Karşıyaka yangınında gündeme OGM’nin yangın söndürmede yetersiz kaldığı ve hava araçları tartışmalarına değindi. Öztan, “OGM’nin envanterine 20 tane Air Tractor uçak satın alma girişimi var. Bu konuda duyarlı olunması OGM’nin hava araçlarına biraz daha önem vermesine neden oldu” dedi.