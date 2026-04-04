ORÇEV’den belediyeye hafriyat tepkisi: ‘Kirleten şirket ödeyen yurttaş’

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Altınordu ilçesindeki dev projelerin hafriyat çalışmaları sırasında şehrin çamur içinde bırakılmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, başta eski stadyumun olduğu alana yapılan Millet Bahçesi, Cumhuriyet Meydanı ve Çarşamba Pazarı alanlarında devam eden çalışmalarda, kamyonların temizlenmeden trafiğe çıkarılmasının halk sağlığını tehdit ettiği ve belediye bütçesine ek yük getirdiği belirtildi.

ORÇEV Yönetim Kurulu üyesi Elif Şıhoğlu İlhan, yüklenici firmaların araçlarını yıkamadan trafiğe çıkardığını vurguladı.

İlhan, “Kamyonların kirlettiği yolları temizlemek için harcanan belediye bütçesi, aslında bizim vergilerimiz. Yapım şirketlerinin yapması gereken temizliği belediye üstlenerek kamu kaynaklarını şirket lehine kullanmaktadır” diye konuştu.

Daha önce Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne (OBB) yazılı başvuruda bulunduklarını ve belediyeden “Denetimler titizlikle yapılıyor” yanıtı aldıklarını hatırlatan İlhan, aradan geçen dört aya rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

Şantiye sahalarında araç yıkama düzeneği bulunmadığını tespit ettiklerini de belirten İlhan, OBB yönetimine seslenerek “Bu duyarsızlık ‘görevi ihmal’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçudur. Kurallara uyun, aksi halde halka ve yargıya şikâyet hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.