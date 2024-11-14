Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'ÇED gerekli değildir' kararına mahkemeden iptal

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:43

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projesi için alınan “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açılan “ÇED iptal” davasında karar açıklandı. Ordu İdare Mahkemesi, Perşembelilerin Ordu Çevre Derneği’yle birlikte açtığı davada, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen projenin “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti. Mahkeme kararını değerlendiren davacılardan Ayşe Nur Aydın, “Gerek bilirkişi heyetindeki bilim insanları gerekse mahkeme heyetindeki yargıçlar bizim haklılığımızı onayladı. Kazanan Perşembe’miz oldu. Çok sevinçliyim” dedi. Davacılardan Mihrigül Aydın ise karara ilişkin şöyle konuştu: “Umarım önümüzdeki süreçte, Perşembe’nin bakir doğası korunarak, çevreye duyarlı bir şekilde kıyı kent arıtması yapılır bizler de çocukluğumuzdaki gibi sahil şeridimizin her yerinden denize girebiliriz”