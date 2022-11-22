Ordu'daki 2300 yıllık antik kente taş ocağı açıldı

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Ordu Altınordu’daki 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul antik kentinde 2010 yılında arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Çalışmalarda Dionysos, Pan ve Riton tanrıları ve 2000 parça tarihi eser bulundu. Arkeoloji çalışmaları sürerken bölgede taş ocağı açıldı. Dinamit patlatarak malzeme çıkarmanın tarihi yok edeceğini söyleyen çevrecilerin ve yöredeki yurttaşların tüm tepkisine karşın çalışmalar devam etti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Kültür ve Turizim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuyu gündeme getirdi.

"BURANIN GÖBEKLİTEPE’Sİ"

CHP’li Adıgüzel, “Daha önce bu antik kentin dünyada eşi benzeri yok demiştim ya, yine dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntemle dibinin taş ocağıyla oyulduğunu görüyoruz. Bununla ilgili önerge verdim, beni bilirkişi raporlarına ve mahkemeye havale ettiniz. Mahkeme zaten buranın durdurulması kararını verdi” dedi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a da seslenen Adıgüzel, “Eğer siz bu ülkenin kültür bakanıysanız 2 bin 300 yıllık kültür değerinin altında dinamit patlatılmasını nasıl yorumlayacaksınız? Burası Karadeniz’in Göbeklitepe’si, burada ilk insanlardan kalıntılar var” ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan sanat tarihçisi ve arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü, “Bu yapılanları ne vicdan ne yürek kabul ediyor. Sit alanı ve ören yerlerinin yakınında bırakın dinamiti kepçeyle çalışma yapmak bile ne kadar doğru onu sorgulamak lazım. Bu yapılanlar kabul edilebilir değil” diye konuştu. Tarihe gerekli değerin verilmediğini dile getiren Kürkçü, “Dinamitle maalesef birçok eser zarar görür. Bunlara kimin izin verdiğini bilmiyorum ama neye dayanarak izin verildiği sorgulanmalı. Kültürel değerlere pek sahip çıkılmıyor” dedi.