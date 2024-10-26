‘Orman parkı’ adı altında orman varlıklarının içerisinde yapılaşma devam ediyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

İklim kriziyle mücadelede orman varlıklarının korunması gerekiyor. Buna karşın Türkiye’deki orman varlığı üzerindeki bir tehdit de orman parkları. Mayıs 2022’de çıkarılan Orman Parkları Yönetmeliği’yle birlikte orman alanlarında yapılaşmanın önü açıldı.

SİT ALANI İÇERİSİNDE

Bununla birlikte geçen günlerde de orman parklarının kiralanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzmanların orman içerisindeki faaliyetlerin azaltılması gerektiğini söylemesine karşın, orman parklarıyla birlikte birçok yapı inşa edildi.

Son olarak Cleo Turizm Marina Yat İşletmeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Muğla Marmaris’teki İncekum Konaklamalı Orman Parkı içerisinde yapılaşmaya gidecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirketin proje tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, proje alanı doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı ve önemli doğa alanı içerisinde kalıyor.

Proje kapsamında 4.32 hektarlık alanda çadır konaklama alanı yapılacak. Çadır için kurulacak her platform 200 metrekare olacak. Bunun yanında “serinleme” amacıyla ziyaretçilerin kullanmaları için her platform üzerine 12 metrekare de süs havuzu konulacak. Çadır üniteleri toplamda 49 adet olacak. 12.93 hektarlık bölge ise günübirlik alan olarak kullanılacak. 98 milyon 500 bin TL harcanacak olan projeyle birlikte orman içerisine 122 araçlık otopark, kır lokantası, kır kahvesi, büfe ve seyir terası da inşa edilecek.