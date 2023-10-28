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Orman savunucuları Türkiye'de bir araya geldi

Ekoloji hareketinin risk altındaki aktivistlerini destekleyen kampanya grubu Not1More’un düzenlediği “Uluslararası Orman Savunucuları Konferansı” bu yıl Türkiye’de yapıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00
Orman savunucuları Türkiye'de bir araya geldi
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Kazdağları’nda düzenlenen ve dört gün süren etkinlikte yaşam savunucuları ve aktivistler, bireysel hikâyelerinin yanı sıra ortak mücadelelerinden bahsetti.

Antalya Kızılcık Yaylası’nda ormanları taş ocaklarına karşı korudukları için öldürülen Aysın ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun kızları Emine Büyüknohutçu’yla Brezilya’da Amazonları korudukları için öldürülen Maria do Espírito Santo ve eşi José Claudio Ribeiro dos Santos’un kardeşi Claudelice Santos bir araya geldi. 


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