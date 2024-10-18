Ormanlar, bakanlıklar aracılığıyla şirketlere kiralanacak

Yayınlanma: 18.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2024 - 04:00

Türkiye’de her geçen gün orman varlığı azalırken Mayıs 2022’de çıkarılan Orman Parkları Yönetmeliği’yle birlikte orman alanlarında yapılaşmanın önü açıldı. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde, “Orman parklarında idareci ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan, taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum, kat ve çatı arası hariç, iki katı geçmeyecek şekilde yapılacak yapı ve tesisler genel müdürlükçe belirlenen esaslara göre gelişim ve yönetim planlarına uygun olarak yapılır. Bu alanlar için imar planı şartı aranmaz” ifadeleri yer alıyor. Bunun yanında 28 Eylül’de de “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikteki değişiklikle beraber orman arazilerinin “orman parkı” başlığı altında kiralanmasının da önü açıldı. Bu kiralama da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak. Türkiye’de 2023 verilerine göre 1857 adet orman parkı bulunuyor. Bu parkların 250’si ise konaklamalı.

ANTALYA İÇİN İHALE BUGÜN

Ormanların içerisinde yapılaşmaya yol açan ihalelerin düzenlenmesine de devam ediliyor. 15 Ekim’de Konyaaaltı’ndaki Gökdere Vadisi içerisinde kalan orman arazisinde konaklamalı orman parkı yapılması için ihale düzenlendi. Bugün de Pınarbaşı’ndaki alanda konaklamalı orman parkı için ihale yapılacak. İhalenin bilgi formunda alanda kır lokantası, yöresel ürünler servis ve satış yeri, büfe, sıhhi tesis kompleksi, tuvalet, ibadethane ve depo gibi alanlar öneriliyor. Ayrıca Mersin Mut’da da konaklamasız orman parkının işletmesi kiraya verilecek. İşletme hakkı 20 yıl olacak olan ihale 28 Ekim’de düzenlenecek. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü de Demirtaş Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkını 20 yıllığına kiraya vermek için 5 Kasım’da ihale düzenleyecek.

‘KÂR AMACIYLA BAKARSAK İŞ İŞTEN GEÇER’



Cumhuriyet konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay’la konuştu. 2023 sonuna kadar orman içi kullanıma verilen izinlerin 900 bin hektarı bulduğunu belirten Tolunay, “Sadece 2012’den sonra 400 bin hektardan fazla orman alanının kullanımına izin verildi. Kamu yararı adı altında yapılan çalışmaların yanı sıra ormanlardaki odun üretimi de arttı. Mesire alanı olarak bildiğimiz yerler de birkaç yıldır orman parkı olarak adlandırılmaya başlandı” dedi. Tolunay, “Mesire alanlarında tek katlı ahşap ya da yaştan yapılara izin veriliyordu. Ancak orman parklarında bodrum ve çatı hariç 2 katlı betonarme binaların önü açıldı. Zaten madencilik ve kamu yararı gibi projelerle üzerinde baskı olan ormanlarımızın üzerindeki baskı daha da arttı. Ormanları kiralayarak kâr aracı görmeye devam edersek iş işten geçmiş olur” diye konuştu.

