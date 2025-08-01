‘Ormanları hedef alan rant projeleri durdurulmalı’

Çeşitli dernek ve sendikaların bir araya gelmesiyle oluşan Tarım Plaformu orman yangınlarına ilişkin basın açıklaması yayımladı. Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada 26 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında 576 orman yangını meydana geldiği ve bunların yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğu belirterek “Yangınların bu kadar geniş alanda ve büyük şiddetlerde yaşanması devletin sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirmediği ya da özensiz davrandığını göstermekte” denildi.

‘GEREKLİ ÖNLEM VE TEDBİR ALINMIYOR’

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2024’ten bu yana ormanlık alanlar envanteri yayımlanmadığını belirten platform açıklamasında, “Maalesef ki artık gelişmekte olan ormanlık alanın hesaplanması ekonomik kriz ve sermayedarların büyüme hırsı, iktidarın kamusal ve ormanlık arazilerden pay çıkarma tutkusu nedeniyle hiçe saymakta” eleştirilerine yer verildi. OGM’nin yetersizlik iddialarını reddetmesine ilişkin olarak “Bilinmesi gereken bir gerçek yangınlarda araçlarının sayısı ne kadar fazla olursa olsun donanım açısından eksik olduğudur. Gece görüş sistemi olmayan hava araçlarının sadece gündüz müdahalesinin olması kabul edilemez bir durumdur. Kara ekiplerinin, insan mücadelesinin fazla olduğu yangınlarda ise gerekli önlem ve tedbir alınmadığı için yaralanmalar ve can kayıpları yaşamaktayız. Yetersiz personel, yetersiz ekipman ve eğitimsiz insanların çabalarıyla hızlı ve kontrolsüz büyüyen yangınların kontrol altına alınmasını beklemek çok fazla iyimserlik olacaktır” denildi.

'YANAN ARAZİLERİN KİME PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Yangınların nedenleri hakkındaki şüphelere de değinilen açıklamada “Tarım ve orman arazilerinin sermayeye açık hale getirilmesi gerçekliği kabul edilmeyip inkâr edilse de yangınların oluştuğu alanlar ve yangınların çıkış nedenleri ve madencilik ile enerji faaliyetleri için yapılan son yasal düzenlemeler birçok soru işareti bırakıyor. Geçmiş yıllarda yaşanan yangınlar sonrasında imara açılan bölgeleri ve bunların kime peşkeş çekildiğini hepimiz iyi biliyoruz” ifadelerine yer verdi. Bu ihlallerle insan ve toprağın kaybedildiği belirtilen açıklamada “Usulsüz yapılan işlemlerin yasal hale getirilmesi topraklarımıza, geçimini bu topraklardan sağlayan insanlara yapılmış büyük kötülüktür. Maden sahası, turizm bölgesi vb. gibi gerekçelerle göz yumulan talanla aslında tek tek insan ve toprak kaybedilmektedir" denildi.

'KAMUOYUNA YANSITILANLA GERÇEK GERÇEK BİRBİRİNİ TUTMUYOR'

Açıklamada “Anayasa ile güvence altına alınan sahaların nedense göstermelik işlevlerle üzeri örtülüyor. Kamuoyuna yansıtılanla gerçek birbirini tutmuyor. Bu sahalarda ağaçlandırma yapılması ekolojik olduğu kadar anayasal da bir zorunluluktur” sözlerine yer verildi. Ormanlık alanların korunması ve rehabilitasyonu için derhal doğru müdahalelerin yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"Buca Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi derhal yeniden açılmalı. Yangın erken uyarı ve tahliye sistemleri yaygınlaştırılmalı ve yerel halkın da bu sürece aktif katılımı sağlanmalı. Yangından etkilenen hayvanlar için uzman veterinerler görevlendirilmeli ve rehabilitasyon merkezleri kurulmalı bu sayede doğal yaşama geri dönmeleri sağlanmalı. Arı kovanlarının yangınlardan korunması için ormanlık alanlara yakın bölgelerde yangın bariyerleri oluşturulmalı ve arıcılar için erken uyarı sistemleri kurulmalı. Ormanlık alanlarda madencilik, turizm ve yapılaşma gibi faaliyetler, yaban hayatı üzerindeki etkileri değerlendirilmeden onaylanmamalıdır. En önemlisi: Ormanlarımıza yönelik rant projeleri, madencilik, enerji, turizm adı altında yapılan tüm yıkım projeleri derhal durdurulmalıdır.