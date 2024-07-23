Pamukkale kuraklık tehdidi altında

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:22

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:24

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve kentin önemli turizm merkezi Pamukkale’de Devlet Su İşleri (DSİ) ölçümlerine göre jeotermal sistemdeki termal su kaynaklarının toplam debisi 1993 yılında 450 litre/saniye iken günümüzde 150 litre/saniyeye düştü. 30 yılda 300 lt/sn debi azalması Pamukkale’nin sürdürülebilirliği açısından çok büyük risk oluşturduğuna dikkat çeken Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale Hierapolis ören yeri, UNESCO dünya kültür ve doğal miras listesinde bulunan ve travertenleriyle ünlü eşsiz bir doğal oluşumdur. Traverten teraslarıyla ünlü bu bölge, binlerce yıl boyunca mineral bakımından zengin termal suların yer yüzüne çıkarak kalsiyum karbonat bırakmasıyla oluşmuştur. Ancak bu doğa harikasının sürdürülebilirliği, son yıllarda su debisinin azalması ile büyük bir tehlike altındadır. Günümüzde termal suyun debisindeki azalma nedeniyle beyaz traverten çökelim alanları daralmıştır. Bu nedenle termal suyun basınç ve debisindeki değişimlerinin incelenmesi ve Pamukkale Jeotermal Sisteminin korunması için acil araştırma projeleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır” diye konuştu.

JEOTERMALLER DENETLENMELİ

Jeotermal enerji üretim tesislerinin çoğalması, tarımda kontrolsüz su kullanımının su kaynaklarının azalmasına neden olduğuna dikkat çeken Şen, “İklim değişikliği, küresel ısınma ve yağışların düzensizleşmesi de yeraltı su seviyelerinin düşmesine yol açmaktadır. Bölgesindeki kaçak sondajlar kapatılmalı, termal suyun kullanımı sürekli denetlenmeli ve kaçak kullanımın önüne geçilmelidir. Jeotermal enerji üretimi doğru yönetilmezse su seviyelerinde düşüşe su kaynaklarının tükenmesine yol açabilir. Pamukkale’nin su debisi kontrol edilmezse iklim değişikliğinin olumsuz etkisiyle daha da azalacak ve belirli bir süre sonra beyaz traverten alanları çok daralacaktır. Pamukkale’nin gelecek nesillere aktarılabilmesi su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasıyla mümkündür Tüm ilgili kurum, kuruluş ve bireyleri Pamukkale’ye sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

KENTİ SU SIKINTISI BEKLİYOR

Şehrin içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Akbaş Barajı'nın yarısından fazla bir kısmı boşaldı. Barajın doluluk oranı yüzde 32’e kadar düştü. Yaz mevsiminin ortasında yaşanan kavurucu sıcaklıklar nedeniyle büyük düşüş gösteren Akbaş Barajı'nın doluluk oranının önümüzdeki haftalarda kritik seviyelere düşeceği öngörülüyor.