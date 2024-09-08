Perşembe Yaylası’nda siyanürle altın aranmasına yöre halkı ve çevrecilerden tepki

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı doğa harikası Perşembe Yaylası’nda başlatılan sondaj çalışmalarına karşı yöre halkının tepkisi giderek büyüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün turizm destinasyonunda yer alan Korgan sınırları içindeki Perşembe Yaylası’nın doğrudan etkileneceği alanda siyanürlü altın madeni için sondaj izni verildi.

Ordu İl Mera Komisyonu mayıs ayında sondajın zararları olacağını gerekçe göstererek oybirliği ile izin vermemişti. Ardından aynı komisyon iki üye hariç Rizeli Taşzemin Firması’na sondaj izni verdi. Sondaj çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin TIR’larla taşınmasına başlandı.

‘İZİNLERİ DERHAL İPTAL EDİN’

Perşembe Yaylası’nda başlatılan sondaj çalışmalarına karşı çıkan yurttaşlar “Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Tarihi olarak da Karadeniz’in fethi açısından çok büyük öneme sahip. Perşembe Yaylamızda kesinlikle siyanürle altın madeni işlenmesine tek bir ağızdan karşı çıkıyor ve izinlerin süratli bir şekilde iptalini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Çevreciler de “Doğayı yok etmenize destek vermeyeceğiz” diyerek yöre halkına destek verdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçtiğimiz günlerde TBMM’de yaptığı konuşmada, Ordu’nun Perşembe Yaylası’na 4. grup maden ruhsatı verilmesine tepki göstermişti. Adıgüzel, “Buraya yılda bir buçuk milyon turist geliyor. Ruhsat vermek vatana ihanettir” ifadelerini kullanmıştı.