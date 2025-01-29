Perşembe Yaylası'nı kurtaran karar

Ordu Korgan’daki Perşembe Yaylası’nı madene açan karar, mahkeme tarafından iptal edildi.

Perşembe Yaylası'nı kurtaran karar
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:00

Ordu İdare Mahkemesi, Ordu Çevre Derneği ve yurttaşların açtığı davayı karara bağladı. Perşembe Yaylası’nda maden faaliyetlerine izin veren Mera Komisyonu’nun kararının iptal edildiğini CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel duyurdu.

Adıgüzel, “Mahkeme Perşembe Yaylası’ndaki siyanür ihanetine taşeronluk yapan düzmece Mera Komisyonu’nun düzmece kararını iptal etti. Haklılığımız bir kere daha kanıtlandı. Dediğimiz gibi cesedimizi çiğnemeden Perşembe Yaylası’na giremezsiniz” dedi.


Etiketler: #Ordu #Perşembe Yaylası #maden
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