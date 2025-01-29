Perşembe Yaylası'nı kurtaran karar
Ordu Korgan’daki Perşembe Yaylası’nı madene açan karar, mahkeme tarafından iptal edildi.
Ordu İdare Mahkemesi, Ordu Çevre Derneği ve yurttaşların açtığı davayı karara bağladı. Perşembe Yaylası’nda maden faaliyetlerine izin veren Mera Komisyonu’nun kararının iptal edildiğini CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel duyurdu.
Adıgüzel, “Mahkeme Perşembe Yaylası’ndaki siyanür ihanetine taşeronluk yapan düzmece Mera Komisyonu’nun düzmece kararını iptal etti. Haklılığımız bir kere daha kanıtlandı. Dediğimiz gibi cesedimizi çiğnemeden Perşembe Yaylası’na giremezsiniz” dedi.
Etiketler: #Ordu #Perşembe Yaylası #maden
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- Şule Aydın’dan canlı yayında sert tepki!
- Gazetecilere 'bilirkişi' gözaltısı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Tolga Karel'den tepki çeken Ayşe Barım paylaşımı
- Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek
- RTÜK inceleme başlattı
- Sarıklı Amiral’e tazminat!
- Ölçüsüz bayrak tepki çekti