‘Perşembe’ye maden ruhsatı ihanettir’

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Ordu yeni maden tehdidiyle karşı karşıya. Doğası ve su kaynaklarıyla dikkat çeken Ordu’nun yaklaşık yüzde 74’ü maden ruhsatlı. Son olarak Aybastı Peşembe Yaylası’na maden ruhsatı verildi. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), “Ormanlar, meralar, yaylalar, tarım arazilerinde mantar gibi maden ruhsatları patlıyor. Geleceğimiz tehdit altında” açıklaması yaptı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i bu konuda taraf olmaya davet ederek şunları söyledi: “Ordu halkının ve benim cesedimi çiğnemeden oraya kimse giremez. Dünya harikası bir bölgeye maden ruhsatı verilmesi ihanettir.”