Petrol sızıntısı ekolojik felakete dönüştü: 32 yunus öldü

Rusya’nın işgali altındaki Kırım Yarımadası ile Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesini ayıran Kerç Boğazı'nda üç hafta önce yaşanan petrol sızıntısı, ağır bir çevre felaketine dönüştü. Rusya merkezli Delfa Yunus Kurtarma ve Araştırma Merkezi, sızıntının ardından en az 32 yunusun öldüğünü, toplamda ise 61 deniz memelisi ölümünün kaydedildiğini açıkladı.

Euronews’te yer alan habere göre, merkez yetkilileri Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada, ölüm nedenlerinin büyük olasılıkla akaryakıt sızıntısı ile bağlantılı olduğunu belirtti. Açıklamada, “Cesetlerin durumuna bakılırsa bu canlıların çoğu felaketten sonraki ilk 10 gün içinde öldü” denildi.

Ölen yunusların çoğunun nesli tükenme tehlikesi altındaki Azov türünden olduğuna dikkat çekildi.

KIYILARDA MAZOT KALINTILARI, PLAJLAR KAPATILDI

Sızıntının ardından Kırım’daki Rusya tarafından atanan yetkililer, Sivastopol kıyılarında petrol tespit edilmesi üzerine bölgesel acil durum ilan etti. Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, dört plajda petrol kalıntılarının bulunduğunu, temizleme çalışmalarının gönüllülerle birlikte sürdüğünü bildirdi.

Krasnodar bölgesinde de benzer bir tablo yaşanıyor. Bir tankerin karaya oturması ve diğerinin hasar görmesiyle başlayan sızıntı, günler boyunca kıyı şeridine akmaya devam etti. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, 7 bin kişinin temizlik çalışmalarında görev aldığını, 96 bin tondan fazla kirli kum ve toprağın çıkarıldığını açıkladı.

Rusya Çevre Bakanlığı, Aralık ayı sonunda toplam 200 bin tona kadar ağır mazotun doğaya karışmış olabileceğini bildirdi.

PUTİN: EKOLOJİK BİR FELAKET

Sızıntının ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşananları "ekolojik bir felaket" olarak nitelendirdi. Ancak Ukrayna cephesi bu açıklamanın yeterli olmadığını düşünüyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Mykhailo Podolyak, yaşanan çevre felaketinin büyüklüğüne dikkat çekerek, Rus tankerlerine ek yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

STRATEJİK BOĞAZ, EKOLOJİK KRİZLE GÜNDEMDE

Kerç Boğazı, Azak Denizi’ni Karadeniz’e bağlayan kritik bir su yolu. 2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya için stratejik önem taşıyan bu bölge, aynı zamanda Moskova ile Kiev arasında süregelen çatışmaların da merkezinde yer alıyor. Uzmanlar, hem çevre hem de jeopolitik etkileri açısından sızıntının sonuçlarının uzun vadeli olabileceği uyarısında bulunuyor.



