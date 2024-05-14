Peyzaj mimarlarından Karşıyaka’ya hatıra ormanı

Kuruluşunun 30. yılı onuruna Karşıyaka’da hatıra ormanı kuran Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, bin adet fidan bağışında bulundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Çevreye ve kentlere değer katan peyzaj mimarlarımıza bu anlamlı bağışları için teşekkür ediyorum” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:42
Peyzaj mimarlarından Karşıyaka’ya hatıra ormanı
Abone Ol google-news

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikleri kapsamında kuruluşunun 30. yılını kutlayan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, Karşıyaka Belediyesi iş birliğiyle hatıra ormanının temellerini attı. Şube tarafından bağışlanan bin adet fidan, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’nın üçüncü etap alanında toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Şube Başkanı Salih Yeşilbaş ve üyeler, hatıra ormanının ilk fidanlarını da kendi elleriyle dikti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK YOLUNDA EL ELE

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Bilimin ışığında gerçekleştirdikleri çalışmalarla çevreye ve kentlere değer katan peyzaj mimarlarımızın 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nü kutluyorum. Bu özel günü ve 30. kuruluş yıl dönümlerini hatıra ormanı gibi çok anlamlı bir proje ile taçlandıran Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi’ne yürekten teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda el ele çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTELİĞİMİZİN SEMBOLÜ”

‘Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 30. Yıl Hatıra Ormanı’ projesini Karşıyaka’da hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Şube Başkanı Salih Yeşilbaş da “Hatıra ormanımıza, mesleğimize olan bağlılığımızın ve birlikteliğimizin sembolü olması dileğiyle her bir üyemiz adına bir fidan bağışında bulunduk. Karşıyaka Belediyesi ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimizin bundan sonra da devam edeceğine inanıyor; bu ormanı oluşturmamıza imkan sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


İzmir haberleri Karşıyaka Belediyesi haberleri Karşıyaka haberleri peyzaj haberleri Hatıra ormanı haberleri Kent ormanı haberleri Orman haberleri fidan bağışı haberleri fidan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı

Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı
Ünlü leylek çifti Yaren ve Nazlı, 4 yavrusundan ikisini kaybetti!

Ünlü leylek çifti Yaren ve Nazlı, 4 yavrusundan ikisini kaybetti!
Hull City'den açıklama: Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu!

Hull City'den açıklama: Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu!
Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!

Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!
İspanya'da gündem Arda Güler: 'Bu çocuk çok özel'

İspanya'da gündem Arda Güler: 'Bu çocuk çok özel'
Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı
Galatasaray taraftarlarını sinirlendirmişti, Alina Boz'dan açıklama

Galatasaray taraftarlarını sinirlendirmişti, Alina Boz'dan açıklama
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu