Peyzaj mimarlarından Karşıyaka’ya hatıra ormanı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:42

Güncelleme: 14.05.2024 - 09:42

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinlikleri kapsamında kuruluşunun 30. yılını kutlayan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, Karşıyaka Belediyesi iş birliğiyle hatıra ormanının temellerini attı. Şube tarafından bağışlanan bin adet fidan, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’nın üçüncü etap alanında toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Şube Başkanı Salih Yeşilbaş ve üyeler, hatıra ormanının ilk fidanlarını da kendi elleriyle dikti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK YOLUNDA EL ELE

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Bilimin ışığında gerçekleştirdikleri çalışmalarla çevreye ve kentlere değer katan peyzaj mimarlarımızın 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü’nü kutluyorum. Bu özel günü ve 30. kuruluş yıl dönümlerini hatıra ormanı gibi çok anlamlı bir proje ile taçlandıran Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi’ne yürekten teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda el ele çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTELİĞİMİZİN SEMBOLÜ”

‘Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 30. Yıl Hatıra Ormanı’ projesini Karşıyaka’da hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Şube Başkanı Salih Yeşilbaş da “Hatıra ormanımıza, mesleğimize olan bağlılığımızın ve birlikteliğimizin sembolü olması dileğiyle her bir üyemiz adına bir fidan bağışında bulunduk. Karşıyaka Belediyesi ile uzun yıllardır süregelen iş birliğimizin bundan sonra da devam edeceğine inanıyor; bu ormanı oluşturmamıza imkan sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.