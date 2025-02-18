Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'ndeki felaketin görüntülerini paylaştı: Müsilaj yoğunlaşıyor!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:36

Güncelleme: 18.02.2025 - 16:36

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizin dibini yorgan gibi örten müsilajın kalınlığının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Konuyla ilgili gerek sosyal medyada, gerekse diğer platformlarda gündemde tutarak ilgili ve yetkililerin dikkatini çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, yaptığı son paylaşımında yüzeye çıkmaya başlayın müsilajı yakın zamanda Marmara'nın her yerinde görülmeye başlanacağını yineleyerek, son durumu gözler önüne serdi

Prof. Dr. Sarı, dipte biriken müsilaj bir taraftan süngerler, pinalar, mercanlar gibi canlılara zarar verdiğini ifade ederek, çözüm konusunda denizin kirlilik yükünü azaltmak olduğunu vurguladı.

Denizdeki azot ve fosfor yükünü hafifletecek en küçük tedbirin bile göz ardı etmeden harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sarı, "Herkes birbirine bakıyor. Küçük yerleşimler, büyükleri, büyükler daha büyük kentleri sorumlu tutuyor. Oysa elbirliği ve işbirliği halinde her türlü kirliliği durdurup denizimizi bir an önce kurtarmalıyız. Unutmayalım; sular ısındıkça azot ve fosfor yükü bu haldeyken müsilaj daha da artacak. Şimdiden yüzeye çıkmaya başlayan müsilajı Marmara'nın her yerinde görmeye başlayacağız. Çok geç olmadan bir damla bile olsa denizin yükünü azaltıp, müsilajın şiddetini sınırlandırmalıyız" dedi.



