Sahil Güvenlik Limanı Projesi’ne başkanlardan tepki

Yayınlanma: 10.01.2025 - 08:58

Güncelleme: 10.01.2025 - 08:58

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Mevkisi’nde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı yapılması planlanan sahil güvenlik limanı inşaatına karşı tepkiler sürüyor. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, liman inşaatının durması gerektiğini belirterek marinanın kamulaştırılması gerektiğini belirtti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, limanın mevcut haliyle çok büyük olduğu ve bölgeye zarar verebileceğini ifade etti.

ARAS: İNŞAAT HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANMADAN BAŞLADI

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’daki liman inşaatına yönelik eleştirilerde bulundu. Aras, projenin şu an Danıştay’da temyiz aşamasında olduğunu hatırlatarak hukuki sürecin tamamlanmadan inşaata başlanmasının doğru olmadığını ifade etti. Ayrıca, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun bulunmadığını belirten Aras, ulusal güvenlik gerekçesiyle bu rapora gerek duyulmadığını vurguladı. Aras, “İnşaatın yapılacağı yer, deniz dolgusu yapılması gereken sığ bir alan ve bu Poseidon çayırlarını, ekosistemi, biyoçeşitliliği ciddi şekilde tehdit ediyor. Ayrıca, bölgenin doğal yaşam alanları da zarar görebilir bu da turizmi etkiler, özellikle balık yumurtlama, ahtapot üreme ve caretta caretta kaplumbağalarının yaşama alanları da yok olma riski taşııyor” dedi. Aras, projenin durdurulması ve alternatif olarak bölgede halihazırda bulunan marina alanlarının kamulaştırılmasını önerdi. Özellikle, “Burası turistik alan. 20 bine yakın yatak var. Bunu nasıl telafi edeceksiniz? Buraya 100 bine yakın kamyon dolgu malzemesi taşınacak. Hangi yoldan gelecek bunlar? Madem bu kadar önemli bir milli güvenlik endişeniz var, marinanın belli bir bölümünü hatta hepsini kamulaştırın” diye konuştu. Bodrum Belediye Başkanı Mimar Tamer Mandalinci, projeyle ilgili açıklamasında, ülke güvenliğinin önemli olduğunu ancak Turgutreis Sahil Güvenlik Limanı’nın büyüklüğü ve konumunun bölge için uygun olmadığına dair ciddi kaygılar taşıdıklarını belirtti. Mandalinci, projenin çevresel etkileri ve bölge halkının endişeleri göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.