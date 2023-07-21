Sakin şehir Perşembe'ye 'madencilik' tehdidi
Türkiye’de sakin şehir (Cittaslow) unvanı almış ilçeler arasında yer alan Ordu’nun Perşembe ilçesi madencilik tehdidiyle karşı karşıya.
İlçenin Soğukpınar, Şenyurt ve çevre köylerinde ruhsatlandırılan alanda altın, demir, çinko, bakır, gümüş madenciliği için ÇED sürecinin başlatılması nedeniyle Ordu Çevre Derneği tarafından Soğukpınar Karavaiz’de halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda Ordu Çevre Derneği’nin tanıtımı, çalışma yöntemi anlatıldıktan sonra ÇED dosyasında şirketin hazırladığı proje hakkında bilgi verildi. Projenin eksikliğine ve yaşanacak tehlikelere dikkat çekildi. Hukuksal süreç ve neler yapılması konusundaki değerlendirmeler sonrası halkın soruları yanıtlandı. Halkın maden işletmesine razı olmadığı belirtilerek dava açılmasına karar verildi.
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