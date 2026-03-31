Samsun Atakum’da taş ocağına kapasite artışı tepkisi

Samsun Atakum Kocadağ bölgesindeki taş ocağının kapasite artırımı için yapılan başvuru, yurttaşların tepkisini çekti. 100 bin ağacın kesileceği iddia edilen projeye karşı yürüyüş düzenlendi.

Kocadağ mevkisinde toplanan kalabalık grup adına yapılan açıklamada, kapasite artırımı projesinin hayata geçmesi durumunda yaklaşık 100 bin ağacın kesileceği iddia edildi. Köy sakinleri, bu girişimin sadece bir ticari faaliyet değil, açık bir doğa katliamı olduğunu vurgulayarak ormanların yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Yurttaşlar, bölgede yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren taş ocaklarının yaşam kalitelerini kötü etkilediğini belirterek, “Eğer bugün birlik olmazsak gelecekte bir köyümüz kalmayacak. Bu sadece bir başlangıç; sesimizi yetkililere duyurana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.