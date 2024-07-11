Samsun’da taş ocağı tepkisi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

Samsun Kavak’taki Köseli köyüne kurulacak olan taş ocağına tepkiler büyüyor. Demokratik toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden ve hukuk mücadelelerine destek isteyen Köseli Köyü Muhtarı Mehmet Çuğu, taş ocağı ve tesisin kurulması durumunda bölgenin zengin orman dokusu ve yedi mahallenin su ihtiyacını karşıladığı kaynakların zarar göreceğini belirtti. Muhtar Çuğu, Türkiye’deki deprem gerçeğine de dikkat çekti.

Çuğu, hukuk süreci devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç kesimine başlandığını da iddia etti.