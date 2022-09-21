Samsun'da yapılması planlanan Atık Depolama Tesisi için Cengiz Enerji geri adım attı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Samsun Tekkeköy’de Cengiz Enerji’ye ait Eti Bakır tarafından yapılması planlanan ve yöre halkının, siyasi partilerin ve meslek odalarının tepki gösterdiği Atık Depolama Tesisi’nin ÇED süreci, firmanın geri adım atması sonucu sonlandırıldı.

Cengiz Enerji’ye ait Eti Bakır, Tekkeköy’de dört kırsal mahallede 81.44 hektar alana Atık Depolama Tesisi yapmak için proje hazırladı. Yetkili firma ÇED talebinde bulundu. Halkı bilgilendirme toplantısının 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı. Mahalleli duruma tepki gösterdi, muhtarlar imza kampanyası başlattı. Siyasi partiler ve meslek odalarının da gösterdiği tepkiler üzerine şirket projeyi iptal etme kararı aldı. Yetkili müşavir firma ‘Sürecin sonlandırılması’ talebini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sundu. ÇED sürecinin iptal edilmesi üzerine açıklama yapan Samsun Valiliği, “Eti Bakır A.Ş. Samsun Şubesi tarafından yapılması planlanan ve ÇED süreci devam eden ‘Atık Depolama Tesisi Projesi’ ile ilgili müşavir firma tarafından süreç durdurma talebinde bulunulmuş ve talep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmüş olup, ÇED Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince projenin ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi.