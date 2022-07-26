Seferihisar'da yat limanı protestosu

26 Temmuz 2022 Salı, 20:25

Planlanan proje kapsamında Sığacık Körfezi’nin biyoçeşitliliği tehdit edilirken, proje kapsamında yüzer iskeleler, yüzer dalgakıranlar, yüzer beton platformlar kurulması planlanıyor.

Platformun açıklamasına göre denizde yapılacak bu yapılaşmanın yaratacağı sorunlar ise ÇED raporunda belirtilmiyor.

Doğa Derneği üye ve gönüllüleri, serbest dalış yaparak denizde tarama işlemi gerçekleştirdi ve mevcut marinanın çıkışından itibaren söz konusu yüzer mendireğin yapılacağı alana kadar taranan alanda; denizin 50 cm derinliğinden 6.7 metre derine ulaşan sağlıklı deniz çayırlarına rastlandığı fakat 7’inci metrelerde ise bu çayırlara rastlanmamasının nedeninin mevcut marinadan kaynaklı olduğu belirlendi.

"GERİ DÖNÜŞÜ İMKANSIZ OLACAK"

Doğa Derneği Deniz Araştırmaları Koordinatörü Denizcan Durgun ise yaptığı açıklamada "Marinanın genişletilmesi deniz ekosistemini olumsuz yönde etkileyecek. Aynı zamanda Barselona sözleşmesiyle korunan deniz çayırları yok olacak. Deniz çayırları yataklarının hem dip sistemi hem kıyı ekosistemi için çok önemli rol oynadığı aşikar. Herhangi bir yıkıma uğradığında geri dönüşü neredeyse imkansız" dedi.

Durgun, marinanın kapasite artışının gerçekleşmesi halinde yaşanacak sorunları şöyle özetledi:

"Alanın doldurulmasıyla yaşanacak habitat kaybıyla deniz ekosistemi olumsuz etkilenecek. Tekne trafiğinin artmasıyla birlikte bölgede petrol kirliliğin artması da bu işlemlerin bir sonucu olacak. Halihazırda zayıf olan deniz suyu döngüsü daha da zayıflayacak ve su kalitesinde negatif değişiklikler olacak; bu da körfezden koku yayılması anlamına geliyor. Bu projenin derhal durdurulması buradaki deniz ekosisteminin yaşaması için şart"