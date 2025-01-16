Selimiye halkı marinaya “hayır” dedi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:48

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:48

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Denizazmağı mevkisinde Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat Anonim Şirketi tarafından yapılmak istenen 145 adet bağlama kapasiteli “Yat/Tekne Bağlama İskelesi” projesi için başlatılan ÇED süreci kapsamında yapılması planlanan Halkın Katılımı Toplantısı (HKT) yurttaşların tepkisi nedeniyle yapılamadı. Saat 13.30’da başlaması planlanan toplantıya şirket ve bakanlık yetkilileri protestolarla geldi. “Selimiye’de marina istemiyoruz” yazılı pankartları açan Selimiyeli yurttaşlar ve STK’ler toplantının başında dakikalarca "Selimiye'ye Marina istemiyoruz", "Denizler halkındır halkın kalacak" sloganları atarak proje sunumuna izin vermedi. Sloganların susmaması üzerine şirket ve bakanlık yetkilileri toplantıyı terk etti. Yurttaşlar toplantı sonunda toplantı tutanağını görmek istediklerini, tutanağa “Halk bilgi edinme hakkını kullanmak istememiştir” yazılmasına karşı çıktıklarını söylediler ve tutanağı görmek istediklerini belirtiler fakat yetkililer toplantı tutanağı yurttaşlara göstermedi. Yapılamayan toplantı sonrası restoranın önünde toplanan köylü ve çevreciler projeye karşı olduklarını dile getirdi.

“SELİMİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR”

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Marmaris Temsilcisi Halime Şaman, Selimiye'nin, Datça- Bozburun Koruma Alanı'nda bulunduğuna dikkat çekti. Selimiye Koyu'nun derelerle beslendiğini ve 'durgun su' olduğuna da vurgu yapan Şaman, “Neredeyse koyun dörtte birini işgal edecek proje, Selimiye Koyu'nun ve köyünün, orada yaşayanların hayatlarını olumsuz etkilemesi, geçim kaynaklarını yitirmesi anlamına gelecek. Kaldı ki, proje incelendiğinde, yapılmak istenen dalgakıranın, koyun ağzının neredeyse yarısını kapattığı görülüyor. Bu durum zaten kendini temizleme yeteneğinden yoksun, durgun bir suya sahip Selimiye'deki bütün akışı ortadan kaldırma tehdidini taşıyor” dedi.

TELLİ: PROJENİN KARŞISINDA HALKIN YANINDA DURACAĞIZ

Marmaris Belediyesi Başkan vekili Tunç Telli de projenin hayata geçirilmesi planlanan yerin kanuna ve uluslararası sözleşmelere göre, korunması gereken bir alanda olduğuna vurgu yaptı. Telli, kalabalığa projenin karşısında duracaklarının, halkın yanında olacaklarının sözünü verdi.