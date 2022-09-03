Şener Kilimcigöldelioğlu: '10 yıl sonra içme suyu bulamayacağız'
Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi.
Gediz için maddeler halinde çözüm önerilerini paylaşan Kilimcigöldelioğlu, paylaştıkları çözüm önerilerinin hayata geçmemesi durumunda 10 yıl içinde içme suyu bulamayacağımızı ve Ege Bölgesi’ndeki tarım arazilerini kaybedeceğimizi aktardı.
Öte yandan Kilimcigöldelioğlu, Gediz Nehri’ndeki sanayi atıklarından ve tarım ilaçlarından oluşan kirlilik nedeniyle bölgede yaşayan herkesin kansere yakalanma olasılığının arttığını vurguladı.
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