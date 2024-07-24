Seramik şirketinin genişleme ve yeni maden için istediği alan orman, mera ve tarım arazilerinden oluşuyor

Yayınlanma: 24.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 04:00

Yaz aylarında yaşanan yangınlar ve madencilik çalışmaları nedeniyle Muğla ve Aydın’da orman nüfusu tehdit altında. Yıllar önce 24.26 hektarlık alan için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alan Riva Seramik, alanını genişletecek. Şirketin bakanlığa sunduğu “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)” dosyasına göre, yeni alan 36.79 hektar yani 51 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bölgedeki feldispat madeni ocağının yanına kırma eleme tesisi de kurulacak. Bunun yanında üretim kapasitesi yılda 96 bin tondan bir milyon tona çıkarılacak.

LİNYİT DE ÇIKARACAK

Şirket bölgede yaptığı sondaj ve gözlemlerle birlikte feldispat madeninin yanında linyit madeni bulunduğunu da açıkladı. Linyit için de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden ruhsat izni alan şirket, onay alırsa bölgeden bu madeni de çıkaracak. Şirket bu projesi için 78 milyon TL harcayacak. Halkın katılımı toplantısı 22 Ağustos’ta yapılacak. Öte yandan şirketin çalışma yapmak istediği arazi orman, mera ve tarım alanlarından oluşuyor. Şirket bu alanlar için de gerekli kurum ve kuruluşlardan izin alacağını açıkladı. Şirket 9 milyon TL ağaçlandırma, arazi izni ve teminat tutarı için ödeme yapacak. Yıllık 4 bin 620 kilogram dinamit kullanılacak. AN FO tipi patlayıcı da yıllık 217 bin kilogram olacak.

Şirketin araştırmasına göre ise bölgede birçok bitki ve hayvan türü bulunuyor. Tespit edilen kuş türlerinden altı tanesi Bern sözleşmesine göre kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri, beş tanesi Korunan Fauna Türleri arasında yer alıyor. Ayrıca altı tür, Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları kategorisinde bulunuyor. Bununla birlikte bölgede tespit edilen bir hayvan türü de kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri listesinde.