Sinpaş’ın 58 adet ruhsatı iptal edildi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:29

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili çok önemli bir karara imza attı. Geçtiğimiz günlerde 33 adet ruhsatı iptal eden Belediye bugün de 3. Etap’a ilişkin 25 ruhsatı daha iptal etti. Böylelikle inşaatın 1, 2 ve 3. Etaplarındaki toplam 58 adet ruhsatı Belediye tarafından iptal edildi.

MAHKEME SÜRECİ BEKLENİYORDU

Konuyla ilgili açıklamayı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu’nun da katıldığı basın toplantısında göreve geldikleri günden itibaren yapılan işlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Acar Ünlü, “27.03.2024 ve 29.03.2024 tarihlerinde düzenlenen 3. Etap yapı ruhsatları ile ilgili durumda ise 2518 parsel için verilen imar durum belgesinin hukuki incelemesinden Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin imar durum belgesinin mevzuata uygun olduğu yönünde aynı imar durum belgesi ile ilgili Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin imar durum belgesinin mevzuata aykırı olduğu yönünde kararları bulunmaktadır. Yerel mahkemelerce, imar durumu açısından çelişkili kararlar verilmiş olması ve her iki kararın da istinaf aşamasında olup henüz kesinleşen yargı kararının bulunmaması nedeniyle, 3. Etap ruhsatları iptal edilmemişti” dedi.

25 RUHSAT DAHA İPTAL EDİLDİ

Açıklamalarını sürdüren Başkan Ünlü, “Ancak tüm bu hususlara rağmen bu süreç içerisinde 3. Etap ruhsat ve projelerin esasını teşkil eden imar durum belgesinin imar plana, plan esaslarına ve imar mevzuatına uygun olup olmadığı yönünde Belediye Başkanlığımızca detaylı ve titiz bir teknik inceleme ve değerlendirme çalışması yapılmaya devam edilmiştir. 3. Etap ruhsatların esasını teşkil eden imar durum belgesinin imar plana, plan esaslarına ve imar mevzuatına uygun olmadığı yönünde teknik tespitlerin yapılmasına müteakip, 3. Etap ruhsatları kapsamında 2518 sayılı parsel üzerinde bulunan ve henüz inşaat faaliyetine başlanmamış olan toplam 25 adet yapı ruhsatı da bugün itibariyle belediye başkanlığımızca iptal edilmiştir. Bu kararla bahse konu proje kapsamında 2518 sayılı parsel üzerinde 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap da toplam 58 adet yapı ruhsatı iptal edilmiştir. Yalnızca 3. Etap projeleri kapsamında 1598 sayılı parsel içerisinde düzenlenmiş olan 10 dubleks konut nitelikli apart ünitesinden oluşan 3 Blok Apart-Otel, 1 Blok Sosyal Tesis ve Restoran ve 1 adet istinat duvarı ruhsatı olmak üzere toplam 5 adet yapı ruhsatı hariç tüm yapı ruhsatları iptal edilmiştir.”

YIKIM KARARI ÇIKARSA YIKARIZ

Başkan Ünlü, yasa ve mevzuata aykırı belge ve evrak düzenleyen eski belediye yönetimi ve belediye ilgili personeli hakkında gerekli idari soruşturma işlemlerine başlanıldığını ve savcılığa suç duyurusunda da bulunulacağını da ifade etti. İlerleyen süreçlerde yıkımla ilgili bir karar çıkması durumunda da belediye olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyleyen Ünlü, “Hukuki süreç kendi mecrasında işleyecek. Biz aldığımız kararın doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunun sonucunda tabi ki yıkım kararı gelmesi muhtemel. Belediyenin böyle bir gücü yok. Ama ihalesini açabiliriz. Yıkılması gerekiyorsa yıkarız. Marmaris’e zararlı ise Türk siyasal ve toplumsal yaşamına iz bırakacak bir simge olacaksa bütün Marmarislerin ilk kazmayı ben vurayım diye sıraya geçeceği bir alan olur diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

BOZOĞLU: TARİHİ BİR KARAR VERİLMİŞTİR

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu ise Marmaris Belediyesi tarafından alanın bu kararın çok önemli ve örnek olduğunu belirterek, “Başkanımız çok tarihi bir açıklama yaptı. Türkiye’nin kentleşme politikasına, kentlerimizin kıyılarımızın korunması, herkesin sağlıklı çevrede yaşamasına dair tarihi bir kararı Belediye Başkanımız Sayın Acar Ünlü bugün tüm Türkiye ile paylaştı. Bu aslında herhangi bir süreç değil, kentlerimizin yapılaşması ve yaşam alanlarının yok edilmesine karşı bütün Türkiye’ye örnek teşkil edecek kararlı bir duruşun göstergesidir. Genel Başkanımız Özgür Özel’in burada kentini koruyan yurttaşlarımız ziyaret etmiş. Ardından Belediye Başkanımız ile birlikte bir inceleme ve değerlendirme süreci başlatmıştık. Yapılan incelemede belediyemiz mahkeme kararlarını ve yanlış yapılan iş ve işlemleri tespit etti ve bu kararı verdi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkın haklarını savunan, kentin geleceğini koruyan bir bakış açısı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben bugün partimiz adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun bu kararlı bakış açısı, hukuku gözeten, mahkeme kararlarına önem veren, sivil toplumu önemseyen duruşu ile tarihi bir karar verilmiştir” dedi.