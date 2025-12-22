Sit alanındaki doğal çimleri söküp yerine yapayını serdiler: Bunun adı 'doğa düşmanlığı'!

Muğla'nın Ula ilçesinde Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında yer alan ve 1. derece doğal sit koruma alanı olan Akyaka Gökova Orman Kampı’nda tahribat bitmiyor. Kamp alanını genişletme girişimlerine karşı yurttaşların nöbeti sürerken alanı içindeki orman genel müdürlüğüne bağlı Gökova Orman İşletme Şefliği, söktüğü doğal çimlerin yerine sentetik liflerden oluşan yapay çim serdi.

Bölgede yaşayan ve ağaç kesimi yapılmaması için nöbet tutan yurttaşlar “Tam da Danıştay’ın Gökova’nın doğal sit koruma statülerini düşüren kararını iptal ettiği, orman kampının yeniden 1. derece doğal sit alanı statüsüne kavuştuğu kararının onaylandığı haberine sevinirken orman idaresi sevincimizi kursağında bıraktı.

Gerçek yeşili öldürüp, sahte yeşille fotoğraf veren bir anlayışın adı çevrecilik değil, düpedüz doğa suçudur” diyerek çalışmalara tepki gösterdi.