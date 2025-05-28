Sit alanının yanına RES dikeceler: Doğa ve tarih tehdit altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Bergama ve Manisa’nın Yunusemre ilçelerinde yer alacak, Çayırlar RES ve Elektrik Depolama Tesisi Projesi’ne onay verdi. 3. derece Arkeolojik sit alanına sadece 15 metre uzaklıktaki proje “orman alanı”, “tarım arazisi”, ağaçlandıracak alanlar” ve “içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alan sınırı” içerisinde kalıyor.

Yaklaşık 1096 hektarlık alanda ağaç kesiminin de yapılabileceği belirtilen proje kapsamında beş adet türbin, bir adet şalt merkezi, bir adet elektrik depolama tesisi İzmir’e, üç adet türbin Manisa’ya bir adet türbin de il sınırına kurulacak. Türbinlerin orman, tarım, fundalık ve mera gibi verimli arazilere kurulacağı belirtilen proje kapsamında yıllık azami elektrik üretim miktarı 132 milyon 400 bin kwh olarak planlandı.