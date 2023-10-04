Spil Dağı’na RES tehdidi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tabiat parkı olan Spil Dağı'nda rüzgar enerjisi santrali için yapılan başvuruyu kabul etti. Rüzgâr türbinlerinin dikilmesinin planlandığı bölge, orman ve tarım arazisi statüsünde. Projenin Spil Dağı'nda kalan kısım ise yılkı atları gibi yabanı hayvanların yaşam alanı.
İsmi Manisa ile özdeşleşmiş, tarih, mitoloji ve flora bakımından çok zengin olan Spil Dağı bu kez rüzgar enerjisi tehdidi altında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tabiat parkı olan Spil Dağı’nı da içine alan rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.
YILKI ATLARININ YAŞAM ALINAN TÜRBİN
Toplamda bin 212 hektar alanı kapsayacak proje alanında; İzmir il sınırı içerisinde 3, Manisa il sınırı içerisinde 2 adet türbin, 1 adet şalt merkezi, 1 adet elektrik depolama tesisi kurulacak. Projeye göre İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre orman alanı ve tarım arazisine ve Spil Dağı Tabiat Parkı sınırların içinde kalan bölgeye dikilmesi planlanan türbinler için yüzlerce ağaç kesilecek. Yılkı atlarının da yaşam alanı olan bölge Manisa lâlesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere, zengin bir bitki örtüsüne sahip.
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