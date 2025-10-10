Su Politikaları Derneği’nden Melen Barajı uyarısı: ‘Melen tamamlanmazsa su krizi kapıda’

Ülke ve dünya genelinde yaşanan su krizi ülkeleri çözüm arayışına iletirken İstanbul’da ise rant tehlikesi ile karşı karşıya. Öte yandan İstanbul’un su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılaması beklenen Melen Barajı projesi ise belirsizliğini koruyor. İnşaat sözleşmesi Aralık 2012’de imzalanan, 2014 yılında temeli atılan ve 2016’da tamamlanması beklenen proje halen tamamlanamadı.

Barajın tamamlanmasına ilişkin yeni belirlenen 2026 tarihi ise olası gözükmüyor. Su yılının 1 Ekim’de başladığını ve barajlarda ne kadar su olduğu kentlerin su yönetimleri tarafından tespit edildiğini anımsatan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, “İSKİ verilerine göre İstanbul son 10 yıldan beri her su yılına bir önceki yıldan daha az su miktarı ile girmiştir. Bu durum İstanbul’da azalan yağış, havzalarda akışa geçen sudaki azalma, artan sıcaklık, artan nüfus ve su talebi karşısında İstanbul’un su arz güvenliği riskinin artmakta olduğunu göstermektedir” tespitinde bulundu.

‘MEVCUT KAPASİTENİN YÜZDE 80’İ’

Su miktarının azalmasında nüfus yoğunluğundan kaynaklı talep artışı ve iklim değişikliğinden kaynaklı buharlaşmanın payına dikkat çeken Yıldız, “Ayrıca İstanbul’un mevcut su havzalarının dışındaki Melen Barajı’nın inşaatının hala tamamlanamamış olmasının da bu tabloda önemli payı bulunmaktadır” uyarısında bulundu. Melen’in su depolama yapısı ve kapasitenin önemini vurgulayan Yıldız, “Bu barajın su depolama kapasitesi olan 694 milyon m3, İstanbul’un mevcut depolama kapasitesinin yüzde 80’ine karşılık gelmektedir. Melen Barajı işletmeye alınsaydı İstanbul’un depolama kapasitesi yaklaşık 1,8 katına çıkacaktı” dedi.

‘ÖNCELİK VERİLMELİ VE TAMAMLANMALI’

Projenin tamamlanamamasından ötürü Sakarya ile Düzce illerinin sınırını oluşturan Melen Çayı’ndan suyun, 300 metre pompaj ve büyük enerji maliyeti ile iletildiğini belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer proje zamanında tamamlansa, daha az enerji kullanılacak ve aynı zamanda Melen Barajından elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştirilecekti. Bugün için alınan önlemlerle İstanbul’un su arz güvenliği arz ve talebin birlikte yönetilmesi ile sağlanabilir. Ancak Melen’in denkleme dahil edilmediği senaryoda orta vadede giderilmesi zor bir su krizi yaşanılması kaçınılmaz. O nedenle projeye öncelik verilmeli ve bir an önce tamamlanmalı.”