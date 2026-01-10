Murat Emir'den 'Ekol TV' tepkisi: Akın Gürlek'i hatırlattı

Ekol TV’nin finansman kaynakları ve sahiplik yapısına yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soruşturmanın basit bir medya şirketinin kapanma hikayesi olmadığını belirten Emir, "İktidarın yargı, bürokrasi ve kirli sermaye üçgenindeki suçüstü yakalanışının belgesidir!" ifadelerini kaydetti.

Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kanala yaptığı ziyareti anımsatarak, "Bir mesaj verildiği aşikardı" yorumunda bulundu. Emir ayrıca soruşturmaya ilişkin 4 soru yöneltti.

"SORUŞTURMA SIZDIRILDI MI"

CHP'li Murat Emir'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Ekol TV soruşturması, basit bir medya şirketinin kapanma hikayesi değil, iktidarın yargı, bürokrasi ve kirli sermaye üçgenindeki suçüstü yakalanışının belgesidir!

Öncelikle; bu kirli çarkların arasında ezilen, patronların oyunlarından habersizce sadece ekmeğinin peşinde koşan ve bugün işsiz bırakılan tüm basın emekçilerinin yanındayız.

Gelelim iktidarın "Kara para ile mücadele ediyoruz" masalının perde arkasına...

Ortada "Sağır Sultan'ın" bile bildiği bir gerçek var. Ekol TV’nin sermaye yapısının arkasında kumar ve bahis baronu Veysel Şahin’in olduğu iddiaları ilk günden beri ayyuka çıkmıştı. Fakat buna rağmen RTÜK lisansı alındı ve yayına başlandı.

Kanalın ilk ‘ağır’ ziyaretçisi Akın Gürlek oldu. 1 Kasım 2024’te kanala gitti, rejiyi gezdi ve hediyeleşti. Bir mesaj verildiği aşikardı.

Eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, emekli olur olmaz bu kanalın yönetimine girdi. Ancak ne büyük tesadüf ki soruşturma başladığı gün, Arif Çetin’in yönetim kurulu üyeliği sonlandı.

Soruşturmayı Küçükçekmece Savcılığı başlattı. Kanal apar topar kapatıldı. Şirket adresi bir gecede hülle ile Küçükçekmece’den Kağıthane’ye taşındı. Dosya Küçükçekmece’den, kanalı daha önce bizzat ziyaret eden Akın Gürlek’in başsavcı olduğu Çağlayan Adliyesi’nin yetki alanına girdi.

Şimdi milletimiz adına soruyorum:

Eski RTÜK Başkanı kanalın akreditasyon sürecinde neden kendini paraladı? Bu "üstün gayret" karşılığında bir menfaat sağlandı mı?

Soruşturma bilgisi Arif Çetin’e önceden sızdırıldı mı ki aynı gün görevden ayrıldı.

Bir Cumhuriyet Başsavcısı, hakkında bu kadar şaibe olan bir kanalı neden ziyaret etti?

Kanalın kapanıp adresinin Kağıthane’ye taşınması ve dosyanın Çağlayan’a, yani "tanıdık sulara" çekilmesi fikri kimin aklıydı?"

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Ekol TV’nin para trafiği, finansman kaynakları ve hisse devirleri üzerinde yoğunlaştığı, bazı mali işlemlerin mercek altına alındığı öğrenildi.

Savcılığın, kanalın kuruluşundan bugüne kadar olan tüm ortaklık ve finansal ilişkileri ayrıntılı biçimde incelediği belirtildi.

Yaklaşık iki yıldır yayın yapan Ekol TV, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek yayın hayatını sonlandırma kararı almıştı.