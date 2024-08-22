Tarihi garın önündeki ağaçlara kıydılar, şarj istasyonu kurdular!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

CHP’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, 30 Ekim 1937 tarihinde açılan tarihi Ankara Garı’nın ön bahçesi olarak değerlendirilebilecek alandaki ağaçların bir gecede kesildiği, yerine elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulduğu belirtildi. Önergede, “Kesilen ağaçların tahmini yaşı, miktarı ve türleri nedir? Kesilmesi yerine nakil yapılması neden düşünülmemiştir? Kesilen ağaçlar için herhangi kurumdan izin alınmış mıdır?” gibi sorulara yer verildi.

Karasu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada ise “Ağaç kesip, üzerine beton döktüler. Çevreye duyarlı elektrikli araçlar için şarj istasyonları elbette önemlidir ancak bula bula tarihe tanıklık etmiş gar binası önü mü seçildi? AKP’nin ‘sözde çevreci’ yaklaşımı tam da budur” dedi.