Tarım-Orman-İş Başkanı Durmuş: 'Bölgeyi orman alanı dışına çıkartacaklar'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Çeşme’nin Çeşmeliköy Mahallesi’nde bulunan yedi hektarlık devlet ormanına, N.K. isimli yurttaş tarafından 2016’da kaçak yapılar inşa edildi. Bu yapılar içerisinde istinat duvarı, çiçeklik, biri 103, biri 80, biri 41 metrekarelik olmak üzere 3 ev, trafo direği, ve 30 metrekarelik bir kulübe bulunduğu anlaşıldı. Kaçak yapıları fark eden Orman İşletme Şefliği, suç tutanağı düzenleyerek N.K’yi savcılığa verdi. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi N.K’yi suçlu bulurken “Suçun konusunu oluşturan yapılara devlet tarafından el konulmasına” karar verildi. Karara itiraz eden N.K., 2017’de konuyu İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı.

YEDİ YIL GEÇTİ

Üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak itirazı reddetti. Ancak N.K. yapıları boşaltmadı. Olayın üzerinden yedi yıl geçmesine karşın söz konusu yapılara devlet tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. Yargı kararını bir ay içerisinde yaşama geçirmesi gereken Orman İdaresi’nin bu yapılara göz yumması dikkat çekti.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Tarım-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş, bu yapıların bulunduğu bölgeye giderek inceleme yaptığını söyledi. Bölgenin etrafının tellerle kaplı olduğunu, köpeklerle koruma altına alındığını kaydeden Durmuş, herhangi bir işlem uygulamayan idarenin, yapının bulunduğu alanı cumhurbaşkanı kararnamesiyle orman alanı dışına çıkartmaya hazırlandığını öne sürdü.

“Bu suçluyu ödüllendirme operasyonudur” diyen Durmuş, yapılara göz yuman ilgili kurumlara ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu da kaydetti.