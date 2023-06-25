Tarım Orman-İş Başkanı Durmuş, çokuluslu şirketlere hammadde için yangına izin verildiğini söyledi: Bakanlığın tercihi

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 04:41

Türkiye’de geçen yaz yaşanan orman yangınlarına müdahalede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eksikleri tartışılırken İzmir, Adana, Kaş ve Marmaris’teki orman yangınlarıyla bakanlığın “yangınla mücadele ve önlemleri” yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, “NASA’nın ölçümlerine göre 15 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklarının 40-45 dereceye çıkacağını biliyoruz. Buna genel müdürlük hazır değil” uyarısında bulundu.

‘ÖNCE ÖNLEM ALINMALI’

Yangından önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Durmuş, 2021’de Türkiye’nin tarihinde en büyük orman yangınlarını yaşadığını anımsattı. Durmuş, “Orman Genel Müdürlüğü hâlâ gerekli koruyucu önlemleri almadı. Müdürlüğün AKP’ye kadar çok ciddi başarıları var. Ancak AKP ile birlikte kamusal fayda yerine, rantı önemseyen bir hal aldı. Hal böyle olunca ormanın fonksiyonel alanı yok sayılıyor. Ucuz ham madde deposu olarak görünüyor” dedi.

(Şükrü Durmuş)

‘ARAÇLAR YETERSİZ’

Tarım Orman-İş Başkanı Durmuş, Türkiye’de yeterli sayıda yangın işçisinin olmadığına da değinerek, “Sorumlu kurum, yeni yangın söndürme araçları da aldı. Ancak eğitimli personel gücünüz yoksa başarılı olamazsınız. Üç büyük uçak alındı. Ama kurumun envanterinde yeterli araç yok” diye konuştu.

“Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün ormanların yanmasını istediğini” iddia eden Durmuş, “Bu bir tercihti. Yangınlarda, çokuluslu şirketlere ucuz hammadde temini için göz yumuldu. Ağaçların gövdesi yangınla yanmaz, onlar yangından sonra talaş olarak satılır. Yangınlardan sonra bu talaşlar çokuluslu şirketlere hammadde olarak satılıyor. Olası yangınlarda da bu tehlikenin olacağını öngörüyorum. Çünkü bakanlık, yangınları önleme müdahalesi kapsamında çokuluslu şirketlere hammadde temini yapmaktadır” dedi.Durmuş, “Önceden orman politikalarını bürokratlar belirlerdi. Şimdi ise politikaları şirketler belirliyor” ifadelerini kullandı.

DAHA İYİ OLACAKMIŞ

Öte yandan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi. Yumaklı, “Geçen yıl ortalama 11 dakikayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu yıl hedefimiz 10 dakika. Geçen yıl bir öncekinden daha iyiydik. Önümüzdeki yıl ekipman, malzeme ve çalışan sayısı olarak geçen yıldan çok daha iyi olacağız” dedi.