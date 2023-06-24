İzmir Bergama'da orman yangını!

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:00
İzmir Bergama'da orman yangını!
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İzmir Bergama'nın Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören mahalleli, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangından 1.5 hektar alanın etkilendiği belirtildi.


İzmir Bergama orman yangını

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