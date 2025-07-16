Tarım Platformu’ndan zeytinliklerin talanının önünü açacak yasa teklifine tepki: ‘Telafisi olmayan bir yola gireriz’

Çeşitli sendika ve derneklerin birleşmesiyle oluşan Tarım Platformu, “Süper izinli talan yasa teklifi”ne tepki olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, “Türkiye, yeni bir yağma ve sömürü düzenlemesinin eşiğindedir. Seçim zamanı ev ev, köy köy dolaşan vekiller seçildikten sonra ne için mecliste olduklarını unuttular. Tamamen sermaye odaklı kar-çıkar ilişkileri üzerine yasalar çıkarmaları kabul edilir bir durum değildir. Onlara oy veren halkın ve hizmet ettikleri toplumun ormanlarına, meralarına, zeytinliklerine, kültürel ve doğal varlıklarını; sınırsız madencilik faaliyetlerine, enerji tekellerine ve sermaye gruplarına açmayı hedefleyen bir talan programını meclisten oylayarak geçirmeleri telafisi olmayan bir yola gireceğimizin göstergesidir” denildi.

‘HAYVANCILIĞA ELVEDA, SERMAYEYE MERHABA’

Yasanın getirdiği talanın bir özeti yapılan açıklamada, “Ormanlar, meralar, zeytinlikler, kıyılar şirketlere sınırsızca açılıyor. Bin yıllık yaşam kültürüne sahip olan zeytinlikler, yeni yasa ile maden sahalarına dönüştürülmesine ‘kamu yararı’ kılıfıyla izin verilecek. Hayvancılığa elveda, sermayeye merhaba diyebiliriz. Ormanlar, madencilik için açık hedef haline getiriliyor. ÇED süreçleri kâğıt üzerinde bırakılarak, sermaye için tüm izin mekanizmaları otomatikleştiriliyor. Devletin denetleme işlevi, sermaye için otomatik onay mekanizmasına dönüşüyor” ifadeleri kullanıldı. Yasa teklifinin doğayı, köylüyü, işçiyi, kadını, çocuğu ve geleceği hedef aldığı vurgulanan açıklamada, yasa teklifinin geri çekilmesine yönelik çağrı yapıldı.