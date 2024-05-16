Tarım ve Orman Bakanlığı, Bodrum’daki doğal sit alanındaki tesisini büyütmek için izin aldı: Korumuyor, katlediyor

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

Ormanların korumasını sağlamakla görevli Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 4. Bölge Müdürlüğü’ne ait Bodrum Torba’daki turizm konaklama tesisinde büyümeye gidiliyor. 24 Ocak’ta projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu. Muğla Valiliği önceki gün projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini açıkladı. Bu onayla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı, alanda genişleme çalışmalarına başlayacak. Usuluk Koyu Tabiat Parkı’ndaki tamamı devlet mülkiyetindeki ormanlık alanı kapsayan bölge ayrıca “2. Derece Doğal Sit Alanı” ve “Önemli Doğa Alanı” olarak tescilli.

136 BİRİME YÜKSELECEK

Kamuda tasarruf paketinin açıklamasından birkaç gün sonra onay verildiği belirtilen projeyle bakanlığın kasasından 487 milyon 297 bin TL çıkacak. Bölgede bulunan 77 konaklama birime daha önce 29 adet villa tipi birim eklenmişti. Yeni onayla birlikte 106 olan birim sayısı 136’ya çıkarılcak. Bölgede halihazırda üç blok konaklama tesisi, beş terapi merkezi ve havuzları, bir restoran, villa havuzları, bir kademeli havuz ve lojman bulunuyor. Ayrıca alanda aquapark ve lunapark da yer alıyor.

ÖNCEDEN BAŞLAMIŞLAR

Bakanlık, 77 birimin yer aldığı 119 ada 6 parselde yapılmak istenen 26 kır evi ve 30 odalı konaklama ünitesi için 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvurulan projeye onay verilmeden alanda çalışmalara başlandığını tespit etmişti. Bunun üzerine projeye Çevre Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında para cezası kesilmişti.

YENİ İMAR PLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Temmuz 2012’de bölgeye ait imar planlarını değiştirmişti. 2014’te mahkemenin planları iptal etmesine karşın bakanlık yeni bir imar planı hazırlamıştı. Aralık 2023’te tabiat parkı için hazırlanan planlar askıya çıkarılmıştı.

