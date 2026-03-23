Tarım ve turizm alanları satışta: 14 milyarlık dev satış

Türkiye’nin dört bir yanındaki kamu arazileri 2-3 Nisan tarihlerinde yapılacak devasa bir müzayedede satışa sunulacak. İstanbul Küçükçekmece TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek müzayede de, toplam 42 ilde 390 muhtelif taşınmaz satışa çıkacak.

Arazi alanları başta turizm tesisleri, konut ve ticaret alanlarından tarım ve sanayi arsalarını kapsıyor.

Öne çıkan satışlar arasında Düzce Merkez Camikebir'de 16 bin 144,02 m²’lik Ticaret+Konut Alanı 700 milyon TL, Aydın Didim Çamlık’ta 9 bin 673 m²’lik konut alanı için 436 milyon TL, İzmir Çeşme Musalla’da kısmen turizm, kısmen tarım alanı için 105 milyon TL ve İstanbul Şile Balıbey’de 4 bin 815 m² turizm alanı+ yol için 115 milyon TL gibi yerler yer alıyor.

Özellikle turizm bölgelerinde ve İzmir, Muğla, Aydın gibi kıyı şeritlerinde yapılan satışlar, doğal alanların ve tarım arazilerinin yok olmasına yol açabilir. Muğla Marmaris Selimiye'de yer alan tarla vasıflı deniz kenarı halk plajına komşu arazi 55 milyon TL muhammen bedel ile satışta. Muğla Milas Bozalan’da yer alan 47 milyon 800 bin Tl’lik çalılık vasıflı arazi ise Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri içinde bulunuyor. Muğla Marmaris Orhaniye'de 1659,63 m² kırsal nitelikli turizm tesis alanı ise sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı 3194 sayılı kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırı nitelikte kalıyor.