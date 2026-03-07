Tarımsal niteliği korunacak alana yapılacak RES için karar günü: Türbin masada

Temiz enerji adı altında Türkiye’nin doğal alanlarındaki baskı devam ediyor. Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji’nin, Eskişehir Tepebaşı’ndaki Atalantekke Mahallesi’nde yapmak istediği rüzgar enerji santralı projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı masasında görüşülecek. Bakanlık inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplantısını 24 Mart olarak açıkladı. Burada alınacak kararın ardından projenin yapılıp yapılmayacağı netleşmeye başlayacak.

Şirketin hazırlayıp bakanlığa sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, proje kapsamında 18 rüzgâr türbini dikilecek. Şirket proje için 714 milyon TL harcayacak. ÇED süreci ilk olarak 28 türbinle başlamıştı ancak ruhsat alanlarındaki çakışmalar nedeniye bu sayı düşürüldü. Ardından proje kapsamında ilk İDK 16 Ekim 2025’te yapıldı. Bazı güzergâhların arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığı tespit edilince rapor şimdiki haline şekillendi.

YOL AÇILACAK

Çevre düzeni planlarına göre şirketin çalışmalarını yapacağı alan tarımsal niteliği korunacak alan, orman ve mera vasfında bulunuyor. Ancak şirket henüz hazırladığı raporda ağaç kesim sayısına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Öte yandan türbinlerin dikileceği noktaların dışında büyük TIR ve kamyonların da bölgeye ulaşması için yol açma çalışmaları yapılacak.

Dosya hazırlanırken projenin risk haritası da çıkarıldı. Buna göre, proje sahasında ağaç kesimi ve tıraşlama yapılması sebebiyle orman ve maki topluluğunda tahribat olacağı belirtildi. Şirket buna çözüm olarak kesilecek ağaçların yerine yakın çevrede yenilerinin dikileceğini söyledi.

ÇED raporu için farklı kurum ve kuruluşlardan da görüş alındı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de görüş veren kurumlar arasındaydı. Müdürlük görüşünde, bölgede depolarının bulunduğu belirtildi. Görüşte, “Kaynak ve kaynak alanları, çeşmeler, isale ve terfi hatlarıyla içme suyu sondaj kuyusu yer alıyor. ÇED alanında bulunan kaynak alanlarımız ve altyapı tesislerimiz yapılacak faaliyetler esnasında zarar göreceğinden proje genel müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır” dendi.