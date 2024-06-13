Tarımsal sulamada tasarrufa gidiliyor
Kış aylarında yeterince yağış almamasından dolayı su sıkıntısı çeken İzmir’de Seferihisar Belediyesi tarımsal üretimde su tasarrufa gidiyor. Başkan İsmail Yetişkin, “Seferihisarımız için gelin bize destek olun su israfını hep birlikte önleyelim. Kuraklıkla hep birlikte mücadele edelim!” dedi.
İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajların seviyelerinin düşmesi sonrası kentin turizm ve tarımsal üretim merkezlerinden Seferihisar’da su tasarrufuna gidiliyor.
3 GÜN SU VERİLECEK 7 GÜN KESİLECEK
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tarımsal sulamada kullanılan barajın doluluk yüzdesinin düşük olduğunu, tasarruf tedbirleri alınmadığı halde, zorlu bir sürecin üreticileri beklediğini söyledi. Yetişkin, “Bildiğiniz üzere yaz mevsimine sıcak havalar ülke giriş yaptık. Bu sıcak havalar en fazla barajlarımızı etkiliyor. Geçen sene Beyler tarımsal sulama barajımızda yüzde 58 ile başlayıp yüzde 24 ile kapattık. Bu yıl ise sadece yüzde 34 baraj su doluluk oranıyla başladık. Ciddi bir şekilde tedbirler almadığımız takdirde suyumuz sezon sonuna kadar yeterli olmayacak. Bu noktada hepimizin üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Hem ilçemizin geleceği hem susuzluk ile mücadele için barajımızda kullandığımız sularda üzülerek söylemek istiyorum kesintiler yapmak zorundayız. Yarından itibaren tüm tarımsal abonelerimize 3 gün verilip, 7 gün kesintiye gidilecektir. Bu hususta tüm üreticilerimizin sağduyulu olmaya, Seferihisarımızın geleceği için suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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