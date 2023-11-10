Taşıma su ile göl dolduracaklar

Yayınlanma: 10.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 03:00

Üreticilerin geçim kaynağı ve göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Manisa’daki Marmara Gölü tamamen kurudu. Gölü eski haline getirmeyi planlayan Devlet Su İşleri (DSİ), “Taşıma Su İle Göl Kurtarma” projesi başlattı. DSİ hazırladığı projeye göre, 15 milyon kaynak ayırarak gölün yakınında bulunan Bozdağı’ndan 25 milyon metreküp suyu taşıyarak gölü doldurmaya çalışacak. Ancak projede suyun kaç kilometre uzaklıktan taşınacağı, kaç kuyu açılacağı ve ihale yolu ile mi açılacağı ise belli değil.

“ÇOK TEHLİKELİ OLAN BİR DURUM”

Gölün taşıma su ile doldurulmasının akılcı bir yöntem olmadığını belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, “Bir göle su taşınması hiçbir zaman görülmemiştir. Göl ekosistemiyle bir bütündür. Bu çok tehlikeli olan bir durum. Uygulamayı planladıkları proje, o bölgeye doğal göl değil, su deposu veya havuz oluşturur. Kova ile su taşımak gibi bir şey olacak. Ne kadar su taşıyacaksınız ve o suyu nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Göle su taşınması doğaya yapılabilecek en büyük kötülüktür” diye konuştu.

“EKO KIRIMA NEDEN OLACAKLAR”

Suların ana kaynağının da tehlikeye gireceğini ifade eden Kesici, “Dağlardan getireceğiniz suyla Bozdağı’ndaki ana kaynağı da kurutmuş olacaksınız. Taşıma su proje ile Bozdağı’ndaki ekosistemi yok edecekler. Eko kırıma neden olacaklar. Gölü su ile dolduracağım diye Bozdağlar’da kuraklığa sebep olacaklar. Marmara Gölü’nün kurumasına sebep olan ekolojik baskıyı Bozdağlar’ına uygulamaya çalışacaklar. Yapılabilecek en büyük kötülüğü yapacaklar. Ne kadar su getirirseniz getirin ekosistemi oluşturamadıktan sonra su yine kuruyacak ve buhar olacaktır” diye konuştu. Kesici ayrıca, Türkiye’de göllerin kurumasının en büyük nedeninin tarımsal sulamada kullanılan suyun yüzde 80’inini salma sulama sistemi ile yapılması olarak gösterdi.