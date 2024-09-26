Tekirdağ Saray’da 55 futbol sahası büyüklüğündeki projeye ÇED onayı çıktı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında madencilik çalışmaları hız kesmiyor. Ormanın Tekirdağ Saray mevkisine uzanan, enerjiden madene birçok alanda projelerin geliştirildiği kısmında bu kez de gnays ocağı ve kırma eleme tesisi projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay çıktı. Bakanlık, Emçelik Beton Yapı İnşaat Madencilik’in 39.75 hektar yani 55 futbol sahası büyüklüğündeki projesine “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket, çevre düzeni planına göre tamamı orman alanı olan bölgede çalışmalara başlayacak. Bölgede 100 hektarlık ruhsatı bulunan şirket, ne kadar ağaç kesileceğini ise belirtmedi. Projenin yapılacağı noktada ise üç adet endemik tür keşfedildi. Bunun yanında Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında olan hayvan ve sürüngenler de bölgede yaşıyor.

HALK ‘BİLGİLENMEK’ İSTEMEDİ

Proje kapsamında yılda 1 milyon ton üretim sağlanacağı belirtiliyor. Bunun yanında yılda 950 bin ton ürün de kırma eleme tesisinde işlenecek. Ayrıca bölgede patlatma da yapılacak. ANFO tipi patlayıcı ve dinamit kullanılacak. Ayda altı patlatma yapılacak olan projede yılda 10 ay çalışılacak. Şirket 22 milyon 772 bin TL harcayacak.

Projenin halkın katılımı toplantısı 17 Mayıs 2023’te yapılmak istenmişti. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ve şirket yetkilileri alanda hazır bulunmuş ancak toplantıya kimse katılmamıştı. Buna karşın sürece devam edilmişti.