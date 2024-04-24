‘Tekkeköy’deki atık tesisi doğanın dengesini bozacak’
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren Cengiz Holding, Eti Bakır İşletmesi için denize dolgu olarak 179 bin 726 metrekare üzerine kimyasal atık depolama tesisi kurmak için harekete geçti.
Bakır, konsantre stok sahası, asit depolama tankları, gübre deposu, fosfat deposu, pirit deposu, fosforikasit, hurda tasnif sahası olacak proje kentte tepki çekerken komşu parselin satışa çıkarılması şaşırttı. Projenin ÇED raporu bakanlığa sunulurken Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) mülkiyetinde olan projelere kaynak sağlamak amacıyla zehir depolarına komşu 100 bin metrekare büyüklüğündeki parseli satışa çıkarmak için Encümen’e yetki verilmesini öngören teklifi, belediye meclisine getirdi. Komisyon toplantısında söz konusu teklif, tepkilerin arasında oy çokluğu ile kabul edildi.
"İNSANLAR ZEHİRLENECEK"
SBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atilla
Tekcan komisyon toplantısında yaptığı
açıklamada, “Tekkeköy’de bulunan Eti Bakır
İşletmesi sülfirik asit üretimini artırmak
gayesiyle şu anda sahile sıfır noktasında
devasa depolama ve üretim tesisi
yapmaktadır. Bu bölgeye sanayi yatırımı
olarak bölgeye tek bir çivi dahi çakılmaması
gerekirken, tesislerin durmadan
büyütülmesinin sorumlusu kimdir” dedi.
Tekcan şöyle devam etti: “Siz bu bölgeye
Fuar ve Kongre Merkezi ile 30 bin kişilik
stadyum kuracaksınız, sonra
yanına zehir tesisleri kurup bu
insanları zehirleyeceksiniz. 23
derecelik deniz suyuna, 30 derece
su salacaksınız, deniz suyunun
dengesini bozup deniz yaşamını
yok edeceksiniz, kimseye bilgi
vermeyeceksiniz. Gelin Tekkeköy
ilçemizde kanser vakalarından
ölüm oranının yüksekliğini araştırın, diğer
bölgeler ile oranların ne kadar yüksek
olduğunu göreceksiniz. Bu hattı takip
eden bölgede resmi evraklar üzerinde 12
yıl önce yalnız Samsun’da, Tekkeköy’den
Terme Akçay Deresi sınırına kadar 8
adet termik santral,
Doğu Karadeniz’de 397
adet HES başvurusu
vardı, bugün kaç
tane daha eklendi
bilemiyoruz, kamuoyuna
açıklasınlar. En son
stadyumda yapılan
Samsunspor maçına
gidenler parıldayan spot aydınlatmalar
altında havanın ne kadar kirli olduğunu,
havanın ne kadar kötü koktuğunu
yaşayarak gördüler. Koruma altında
olan Çarşamba Ovası artık asit ovasına
dönüşüyor. Tekkeköy halkını kurtarmak
lazım” ifadelerini kullandı.
CHP’li Tekcan, satışı düşünülen
arazinin yeşil alan olduğunu, sanayi
bölgesinden taşıma usulü ile arazinin
durumunu imarda değiştirdiklerini
belirterek, “Vicdanımla karar
veriyorum. Doğanın dengesi bozulacak.
Herkes vicdan muhasebesi yaparak karar
vermeli” dedi.
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