‘Tekkeköy’deki atık tesisi doğanın dengesini bozacak’

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

Bakır, konsantre stok sahası, asit depolama tankları, gübre deposu, fosfat deposu, pirit deposu, fosforikasit, hurda tasnif sahası olacak proje kentte tepki çekerken komşu parselin satışa çıkarılması şaşırttı. Projenin ÇED raporu bakanlığa sunulurken Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) mülkiyetinde olan projelere kaynak sağlamak amacıyla zehir depolarına komşu 100 bin metrekare büyüklüğündeki parseli satışa çıkarmak için Encümen’e yetki verilmesini öngören teklifi, belediye meclisine getirdi. Komisyon toplantısında söz konusu teklif, tepkilerin arasında oy çokluğu ile kabul edildi.

"İNSANLAR ZEHİRLENECEK"



SBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, “Tekkeköy’de bulunan Eti Bakır İşletmesi sülfirik asit üretimini artırmak gayesiyle şu anda sahile sıfır noktasında devasa depolama ve üretim tesisi yapmaktadır. Bu bölgeye sanayi yatırımı olarak bölgeye tek bir çivi dahi çakılmaması gerekirken, tesislerin durmadan büyütülmesinin sorumlusu kimdir” dedi.



Tekcan şöyle devam etti: “Siz bu bölgeye Fuar ve Kongre Merkezi ile 30 bin kişilik stadyum kuracaksınız, sonra yanına zehir tesisleri kurup bu insanları zehirleyeceksiniz. 23 derecelik deniz suyuna, 30 derece su salacaksınız, deniz suyunun dengesini bozup deniz yaşamını yok edeceksiniz, kimseye bilgi vermeyeceksiniz. Gelin Tekkeköy ilçemizde kanser vakalarından ölüm oranının yüksekliğini araştırın, diğer bölgeler ile oranların ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu hattı takip eden bölgede resmi evraklar üzerinde 12 yıl önce yalnız Samsun’da, Tekkeköy’den Terme Akçay Deresi sınırına kadar 8 adet termik santral, Doğu Karadeniz’de 397 adet HES başvurusu vardı, bugün kaç tane daha eklendi bilemiyoruz, kamuoyuna açıklasınlar. En son stadyumda yapılan Samsunspor maçına gidenler parıldayan spot aydınlatmalar altında havanın ne kadar kirli olduğunu, havanın ne kadar kötü koktuğunu yaşayarak gördüler. Koruma altında olan Çarşamba Ovası artık asit ovasına dönüşüyor. Tekkeköy halkını kurtarmak lazım” ifadelerini kullandı.



CHP’li Tekcan, satışı düşünülen arazinin yeşil alan olduğunu, sanayi bölgesinden taşıma usulü ile arazinin durumunu imarda değiştirdiklerini belirterek, “Vicdanımla karar veriyorum. Doğanın dengesi bozulacak. Herkes vicdan muhasebesi yaparak karar vermeli” dedi.

