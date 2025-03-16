Termik Santrala mahkemeden ‘devam’ kararı: İtirazlar dikkate alınmadı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:00

Şirket tarafından yapılan açıklamada, şirketin encümen kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtığı ve 14 Mart’ta İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından encümen kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

GENELGE KULLANILIYOR

Mahkemenin mühürleme işlemini eksikler olduğu gerekçesiyle durdurmuş olabileceğini ifade eden Avukat Arif Ali Cangı, “Termik santralın çalışmaya başladığı 2014’ten bu yana ruhsatsız faaliyet göstermesi büyük bir eksikliktir” dedi. Cangı, “Esas olan termik santralın çevresel etkileridir. Bu konuda daha önce birçok iptal kararı alınmıştı. 2009/7 sayılı genelgeyle yeni izinler verilmiş, ancak Anayasa Mahkemesi ve İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin kararları, termik santralın çevreye zarar verdiğini ortaya koymuştu. Buna karşın, geçen günlerde yine aynı genelgeye dayanarak ‘Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı verildi” diye konuştu.

DAVA AÇILACAK

Cangı, İzmir’deki sivil toplum örgütleri ve yurttaşların bu karara itiraz ettiğini ancak itirazların dikkate alınmadığını söyledi. Cangı, “Mahkeme kararlarının uygulanmasını beklerken 6 Mart’ta yeniden ÇED olumlu kararı verildi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını bu karara dayanarak aldığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu karara karşı yeniden dava açacağız ve mahkemelerin kendi kararlarını sahiplenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.