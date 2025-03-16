Termik santralın izinlerinin iptaline verilen ret, üst mahkemeden döndü: Akbelen için yeni umut

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:00

İktidarın gözde şirketlerinden Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallarına karşı yıllardır mücadele ediliyor. Muğla Milas’ta şirketin termik santrallarına yakıt sağlanması için Akbelen Ormanı’nın 780 dönümlük alanı 2023 yazında katledildi.

Akbelen Ormanı’nın kesimine yol açan kömür madeninin yakıt sağladığı iki termik santraldan biri olan Kemerköy Termik Santralı’nın çevre izin ve lisans belgesinin iptali için açılan dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Ormanlarını korumak isteyen İkizköylüler, kararı üst mahkemeye taşıdı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, davayı reddeden kararın usul ve yasaya ayrılı olduğunu belirterek dosyanın yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye iadesine hükmetti.

Bu kararla birlikte santralın çevre izin ve lisans süreçleri yeniden yargılamaya tabi tutulacak, her bir izin ve lisans konusunun ayrı ayrı değerlendirilmesi sağlanacak.

‘BELGELER SUNULMADI’

Yurttaşların avukatı Pınar Gayretli, “Çevreyi kirleten ve insan sağlığına zarar veren kömürlü termik santralların çevre mevzuatına uyumlu hale gelebilmeleri için yatırımlarını tamamlamaları gerekiyor. Muğla’da görülen davada santralların bu yatırımları yerine getirmediğini, çevre izin ve lisansının hukuka aykırı verildiğini belgeleriyle kanıtladık. Ancak dava boyunca çevre izninin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için istenen resmi belgeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulmadı” dedi.

‘YENİDEN GÖRÜLECEK’

Gayretli, “Mahkeme konunun teknik olarak bilirkişi tarafından incelenmesine gerek bile görmeden gerekçesiz biçimde başvurumuzu reddetti. Şimdi İzmir Bölge İdare Mahkemesinin aldığı çok yerinde kararla dava Muğla’da yeniden görüşülecek. Bu kez bilirkişi incelemesi yapılarak gösterdiğimiz kanıtların ve tesisin çevre izni ve lisans verilme sürecindeki eksiklerin tespit edileceği bir dava süreci bekliyoruz” diye konuştu.